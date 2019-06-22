رياضة | برانكو يرفض اعتزال حسين عبد الغني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برانكو يرفض اعتزال حسين عبد الغني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية سعودية، على رفض الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، الاستغناء عن حسين عبد الغني قائد الراقي.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن برانكو طالب بتجديد عقد اللاعب، بعد مشاهدة أدائه في المبارايات السابقة، إلى جانب أدائه القوي في المباريات.

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وانتهى عقد عبد الغني في نهاية الموسم الحالي، ولم يتم تجديد عقد صاحب 42 عامًا حتى الآن.

ويعى نادي أهلى جدة لتدارك النتائج السلبية في الموسم الماضي، بتدعيم صفوفه والحفاظ على نجومه، من أجل العودة لمنصات التتويج مرة أخرى.