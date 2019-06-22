رياضة | ثلاثي الأهلي يغيب عن التدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلاثي الأهلي يغيب عن التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب الثلاثي جونيور أجاي ووليد أزارو وعلي معلول لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم السبت والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واستأنف الأهلي تدريبات عصر اليوم السبت عقب الراحة التي حصل عليها الفريق، في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباراة رسمية ومشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2019.

وانطلقت بطولة الأمم الإفريقية بالقاهرة أمس الجمعة وحتى 19 يوليو المقبل.