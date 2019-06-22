رياضة | صراع سعودي في موقعة نيجيريا وبوروندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع سعودي في موقعة نيجيريا وبوروندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي المنتخب النيجيري مع نظيره البوروندي، في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد “الأسكندرية”، ضمن إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

وتشهد المباراة صراع سعودي، عندما يتجدد اللقاء بين النجم النيجيري أحمد موسى لاعب النصر السعودي، ونظيره البروروندي سيدريك أميسي لاعب التعاون السعودي.

وتواجه اللاعبان في الدوي السعودي، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وأنتهت بتفوق النصر بهدف دون رد، أحرزه المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.