رياضة | عاجل.. برشلونة ينسحب من صفقة دي ليخت.. وهذا هو النادي الأقرب لضمه

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مينو رايولا وكيل أعمال دي ليخت، قد طلب مرتب سنوي 12 مليون للاعب، وأن يحصل هو على 20% من قيمة الصفقة.

ومن جهة مسؤولو البارسا، فإنه باحتساب راتب اللاعب لخمس سنوات، وقيمة الانتقال فسوف تصل الصفقة إلى 200 مليون يورو. وعلى ذلك فإن الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو قرر رفضها، ورفض استثمار كل هذه الأموال لمدافع بسن 19 سنة ويملك بيكيه وأومتيتي و لونجليه بالفريق مسبقا، وسوف ينتقل اللاعب إلى يوفنتوس الإيطالي.

والآن صار برشلونة يملك 75 مليون يورو، لتحقيق أهداف اخرى في الميركاتو الصيفي.