رياضة | لاسارتي يطمئن على حالة مصابي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يطمئن على حالة مصابي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع خالد محمود طبيب الفريق الأحمر على هامش مران الفريق الجماعي اليوم السبت والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

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وحرص لاسارتي خلال هذه الجلسة مع طيب الأهلي الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين في الفريق أمثال سعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود وشريف إكرامي.

واستأنف الأهلي تدريبات عصر اليوم السبت عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 25 يوم تقريباً في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباراة رسمية ومشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2019.