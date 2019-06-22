رياضة | موقف أمير مرتضى من خوض انتخابات الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف أمير مرتضى من خوض انتخابات الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على عدم خوض نجله أمير مرتضى سباق الانتخابات داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة بعد فتح الباب لعقد باقي الانتخابات التكميلية بعد اعتماد اللائحة الجديدة للنادي بجانب ضرورة وجود أمين صندوق جديد بديلًا للراحل حازم ياسين.

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وفضل مرتضى منصور استمرار نجله أمير في منصب المشرف العام على فريق الكرة وتأجيل فكرة خوضه الانتخابات لحين اكتسابه مزيد من الخبرات بجانب انشغاله بشكل كبير بملف فريق الكرة ووجود الكثير من المشاكل والأزمات والمنافسة المستمرة كل موسم على حصد البطولات.

وكان الزمالك قد قرر فتح الباب للترشح الشهر المقبل على الانتخابات التكميلية للزمالك على 4 مقاعد تشمل 3 أعضاء مجلس إدارة بالإضافة إلى أمين صندوق.