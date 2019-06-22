رياضة | منتخب أوغندا يحقق أول انتصار في بطولة أمم إفريقيا منذ 41 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب أوغندا يحقق أول انتصار في بطولة أمم إفريقيا منذ 41 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب منتخب أوغندا بقيادة مدربه الفرنسي "سيباستيان ديسابر" علي نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2019.

سجل ثنائية أوغندا كل من، باتريك كادو، وإيمانويل أوكوي بالدقيقتين 14، 58 من زمن اللقاء.

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ويعتبر هذا الفوز الرابع في تاريخ مشاركات منتخب أوغندا ببطولة أمم إفريقيا، حيث يشارك المنتخب الأوغندي في النسخة الحالية بالبطولة الإفريقية للمرة السابعة في تاريخه، بعد نسخ 1962، 1968، 1974، 1976، 1978، 2017، وخاض 20 مباراة، فاز في 4 مباريات وخسر 14 مباراة، وتعادل في مباراتين فقط.

كما يعد هذا الفوز الأول لمنتخب أوغندا في بطولة أمم إفريقيا منذ (41 عامًا)، وتحديدًا منذ تحقيقه 3 انتصارات في نسخة البطولة عام 1978 التي اقيمت في "غانا"، علي حساب منتخبات الكونغو برازفيل، المغرب، نيجيريا، ووصل للمباراة النهائية للبطولة ولكن خسر أمام غانا بنتيجة 2/0 واكتفي بالمركز الثاني.

وبهذا الفوز يتصدر منتخب أوغندا ترتيب المجموعة الأولي برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن منتخب مصر، بينما يتذيل منتخبي زيمبابوي والكونغو الديمقراطية الترتيب بدون نقاط.