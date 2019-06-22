رياضة | يوفنتوس يدخل على الخط وينافس كبار أوروبا للتعاقد مع نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يدخل على الخط وينافس كبار أوروبا للتعاقد مع نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي البرازيلي فيليبي كونتينيو، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، قد يرحل عن البلوجرانا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن فيليبي كوتينيو موجود ضمن أفكار نادي يوفنتوس الإيطالي، هذا الصيف، ولكنه ليس أولوية لكن سيتحركون من أجله وفق ظروف السوق، إذا لم يذهب لباريس سان جيرمان ضمن عودة نيمار.

وأشار الموقع إلى أن البارسا يريد التخلص من كوتينهو من أجل تحقيق حلم تكوين الثلاثي الهجومي أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - نيمار دا سيلفا.