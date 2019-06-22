رياضة | عاجل.. خالد جلال يحسم مصير محمد إبراهيم مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. خالد جلال يحسم مصير محمد إبراهيم مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة الأبيض بالتمسك ببقاء محمد إبراهيم خلال الموسم المقبل ورفض التفريط فيه بشكل نهائي.

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وأكد جلال للإدارة أن محمد إبراهيم وجوده مهم مع الفريق وبمثابة لاعب جوكر ويمكن توظيفه في أكثر من مركز، وأوضح أن سياسته تحتاج لتلك النوعية من اللاعبين الذين يمتلكوا مرونة داخل الملعب وسعيه خلال فترة توقف بطولة الدوري لتجهيز محمد إبراهيم والوصول به إلى فورمة مثالية واكتمال الجانب البدني له بسبب ظهوره ناقصًا بشكل كبير في المباريات التي سبقت توقف بطولة الدوري نتيجة لعدم مشاركته مع الفريق منذ يناير الماضي وإيقافه لفترة طويلة وهو ما أثر عليه بشكل سلبي مع الفريق.

وتشهد بطولة الدوري توقف في الوقت الحالي على خلفية إقامة بطولة أمم افريقيا 2019 على أن يخوض الزمالك 3 مواجهات بعد إستئناف المسابقة أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.