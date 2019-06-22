رياضة | ترتيب مجموعة مصر بعد فوز أوغندا على الكونغو الديمقراطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة مصر بعد فوز أوغندا على الكونغو الديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب أوغندا في تحقيق الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب أوغندا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب مصر صاحب المركز الثاني.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى كالتالي :-

1- أوغندا 3 نقاط.

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2- مصر 3 نقاط.

3- زيمبابوي 0 نقاط.

4- الكونغو الديمقراطية 0 نقاط.

يذكر أن منتخب مصر قد نجح في الفوز بالأمس على منتخب زيمبابوي، بنتيجة هدف نظيف أحرزه محمود حسن تريزيجيه.