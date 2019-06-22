رياضة | أمم إفريقيا.. منتخب أوغندا يحذر الفراعنة بثنائية مميزة في شباك الكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمم إفريقيا.. منتخب أوغندا يحذر الفراعنة بثنائية مميزة في شباك الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهل منتخب أوغندا مشواره في بطولة أمم إفريقيا 1019 المقامة في مصر بالفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى للبطولة الإفريقية.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم أوغندا بالهدف الأول عن طريق باتريك كادو بضربة رأسية في الدقيقة 14.

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وأضاف إيمانويل أوكوي الهدف الثاني لأبناء المدرب الفرنسي ديسابر في الدقيقة 48 من رأسية متقنة لم ينجح حارس الكونغو في التعامل معها.

وبهذا الفوز حصد منتخب أوغندا أول 3 نقاط له في المجموعة ليتصدر ترتيبها بفارق الأهداف عن منتخب مصر الذي فاز أمس على زيمبابوي بهدف نظيف، فيما بقي الكونغو بدون أي نقطة متذيلا للمجموعة.