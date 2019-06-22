رياضة | تعرف على ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية أول جولة بأمم إفريقيا (مصر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية أول جولة بأمم إفريقيا (مصر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن منتخب أوغندا من تحقيق مفاجأة كبيرة، بتحقيق الفوز بثنائية نظيفة، على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الأول للمجموعة الأولى، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، واليت أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

جاء هدفي أوغندا عن طريق باتريك كادو في الدقيقة الـ 14 ، ثم أضاف أضاف إيمانويل أوكوي الهدف الثاني في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" ترتيب مجموعة مصر بعد فوز أوغندا على الكونغو الديمقراطية، على النحو التالي :

1- أوغندا : 3 نقاط - لها هدفين - ليس عليها أهداف.

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2- مصر : 3 نقاط - لها هدف - ليس عليها أهداف.

3- زيمبابوي : 0 نقاط - ليس لها أهداف - عليها 1 هدف.

4- الكونغو الديمقراطية : 0 نقاط - ليس لها أهداف - عليها هدفين.