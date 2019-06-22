رياضة | أحمد حجازي يغيب عن تدريبات المنتخب للإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حجازي يغيب عن تدريبات المنتخب للإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن تدريب الفراعنة اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية الأربعاء المقبل، ببطولة الأمم الإفريقية.

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وجاء غياب حجازي، بسبب الإصابة التي تعرض لها بالأنف أمس الجمعة، أمام زيمبابوي، والتي انتهت للفرعنة بهدف دون رد في افتتاح البطولة.

وخاض المنتخب المصري تدريبه اليوم السبت، دون راحة على ملعب الكلية الحربية، حيث خاض اللاعبون الأساسيون تدريبًا خفيفًا خوفًا من الإجهاد، بينما خضع باقي اللاعبين لتدريب كامل لتجهيزهم للمباراة المقبلة.