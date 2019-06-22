رياضة | هل يعود كوتينيو إلى ليفربول ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يعود كوتينيو إلى ليفربول ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي البرازيلي فيليبي كونتينيو، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، قد يرحل عن البلوجرانا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نادي ليفربول الإنجليزي، يدرس فكرة استعادة فيليب كوتينيو، خلال الصيف الحالي.

وأوضحت التقارير أن الألماين يورجن كلوب مدرب الريدز يرغب في تعزيزات قوية للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، كما ان برشلونة يريد التخلي عن كوتينهو للمحاولة من أجل ضم جريزمان ونيمار.