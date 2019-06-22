رياضة | صحفي شهير: يوفنتوس نجح في حسم صفقة دي ليخت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفي شهير: يوفنتوس نجح في حسم صفقة دي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن النجم الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، قائد ومدافع فريق أياكس أمستردام، على وشك الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، خلال الصيف الحالي.

وقال الصحفي الشهير بشبكة "سكاي سبورت" جيانلوكا دي مارزيو، فإن دي ليخت زار نادي يوفنتوس قبل سنة، بسبب أن اليوفي كان يراقبه ومهتم به.

ولكن بعد وصول اللاعب لطريق مسدود بالمفاوضات مع برشلونة وباريس سان جيرمان، فقد ظهر اليوفي بعرض الراتب الذي ينتظره رايولا والذي يملك علاقة مدهشة مع إدارة اليوفي لذلك الصفقة شبه تمت.