اونلاين | مشاهدة مباراة نيجيريا وبوروندي في بث مباشر اليوم 22 / 6 / 2019 في كأس امم افريقيا "مصر" BEINSPORT المفتوحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة نيجيريا وبوروندي في بث مباشر اليوم 22 / 6 / 2019 في كأس امم افريقيا "مصر" BEINSPORT المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار العالم اليوم السبت إلى مصر في تمام السابعة مساءً لمتابعة ثالث مواجهات بطولة أمم أفريقيا في نسختها الثانية والثلاثين بين نيجيريا وبوروندي في الجولة الأولى من المجموعة الثانية التي وقع فيها المنتخبان برفقة كلا من غينيا ومدغشقر. تعد هذه أول مواجهة سواء رسمية أو ودية بين المنتخبين.

تنقل المباراة على قناة تايم سبورت على التردد الأرضي عليها وقناتي beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR والتي سيعلق عليها محمد بركات.

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أما قائمة منتخب نيجيريا المتوقعة فجاءت كالآتي :-

في حراسة المرمى: "فرانسيس أوزوهو ، إيكيتشوكو إيزنوا ، دانييل أكبيي."

خط الدفاع: "أولولاوا آينا ، عبد الله شيهو ، شيدوزي أوازيم ، ويليام تروست إكونغ ، ليون بالوغون ، كينيث أوميرو ، جاميلو كولينز."

خط الوسط: "ميكيل جون اوبي ، ويلفريد نديدي ، اوكينيكارو اتيبو ، جون اوغو."

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خط الهجوم: "أحمد موسى ، فيكتور أوسيمين ، موسى سيمون ، هنري أونيكورو ، أوديون إيغالو ، أليكس إيوبي ، صموئيل كالو ، بول أونواتشو ، صموئيل تشوكويزي."

بينما جاءت قائمة بوروندي كالتالي :-

حراسة المرمى: جاستن نيكومانا (سوفاباكا الكيني) – جوناثان ناهيمانا (فيتال إف سي البوروندي) – ماك أرثر أرازاكا (لوساكا ديناموز الزامبي)

خط الدفاع: موسى عمر (سوفاباكا الكيني) – كريستوفر ناجويرا (أمورا البرتغالي) – عبد الكريم نيزجيمانا (فايبرز الأوغندي) – فريدريك نسابيموافا (شيبا يونايتد الجنوب إفريقي) – عمر نجاندو (كيجالي الرواندي) – دافيد ناشيميرمانا (ماكورا الرواندي)

خط الوسط : بيير كوزيرا (العروبة العماني) – جايل بيجرمانا (هيبرنيان الاسكتلندي) – جايل دوهاندافي (موكارا الرواندي) – ناهيمانا شاسيري (مغيزل السعودي) – سابوموكاما إينوك (زيسكو يونايتد الزامبي) – موستافا فرانسيس (جورماهيا الكيني)

خط الهجوم: شعباني حسين (البن الأثيوبي) – أميسي محمد (بريدا الهولندي) – ياميني سليماني (العدالة السعودي) أميسي سيدريك (التعاون السعودي) – سايدو براهينو (ستوك سيتي الإنجليزي) – عبدول فيستون (شبيبة القبائل الجزائري) – مافوجو لاوديت (ناباسا ستارز الزامبي) – إلفيس كامسوبا (ميلبورن فيكتوري الأسترالي)

يذكر أن استاد الأسكندرية سيحتضن مباراة نيجيريا وبوروندي اليوم السبت في تمام السابعة مساءً.