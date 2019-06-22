اونلاين | رابط kooralive مشاهدة مباراة نيجيريا بوروندي بث مباشر| كورة ستار مباراة نيجيريا اليوم بدون تقطيع| Kora Star TV نيجيريا

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تنطلق ثالث مواجهات بطولة أمم أفريقيا في نسختها الثانية والثلاثين بمباراة نيجيريا وبوروندي في الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتي تبدأ في السابعة مساءً بتوقيت مصر اليوم السبت 22 يونيو 2019.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي تاريخ مواجهات المنتخبين والمجموعة التي يقعا فيها والقنوات الناقلة وروابط البث والمعلقين وتشكيلة المنتخبين المتوقعة.

مشاهدة مباراة نيجيريا وبورندي بث مباشر اليوم

- تاريخ مواجهتهم : تعد هذه أول مواجهة بين المنتخبين.

- المجموعة : وقع المنتخبان في المجموعة الثانية من البطولة برفقة كلا من غينيا ومدغشقر.

- القنوات الناقلة : قناة تايم سبورت على التردد الأرضي وقناني beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR

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- المعلقين : محمد بركات

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- تشكيلة المنتخبين : جاءت قائمة نيجيريا كالآتي :

في حراسة المرمى: "فرانسيس أوزوهو ، إيكيتشوكو إيزنوا ، دانييل أكبيي."

خط الدفاع: "أولولاوا آينا ، عبد الله شيهو ، شيدوزي أوازيم ، ويليام تروست إكونغ ، ليون بالوغون ، كينيث أوميرو ، جاميلو كولينز."

خط الوسط: "ميكيل جون اوبي ، ويلفريد نديدي ، اوكينيكارو اتيبو ، جون اوغو."

خط الهجوم: "أحمد موسى ، فيكتور أوسيمين ، موسى سيمون ، هنري أونيكورو ، أوديون إيغالو ، أليكس إيوبي ، صموئيل كالو ، بول أونواتشو ، صموئيل تشوكويزي."



بينما جاءت قائمة بوروندي كالتالي :

حراسة المرمى: جاستن نيكومانا (سوفاباكا الكيني) – جوناثان ناهيمانا (فيتال إف سي البوروندي) – ماك أرثر أرازاكا (لوساكا ديناموز الزامبي)

خط الدفاع: موسى عمر (سوفاباكا الكيني) – كريستوفر ناجويرا (أمورا البرتغالي) – عبد الكريم نيزجيمانا (فايبرز الأوغندي) – فريدريك نسابيموافا (شيبا يونايتد الجنوب إفريقي) – عمر نجاندو (كيجالي الرواندي) – دافيد ناشيميرمانا (ماكورا الرواندي)

خط الوسط : بيير كوزيرا (العروبة العماني) – جايل بيجرمانا (هيبرنيان الاسكتلندي) – جايل دوهاندافي (موكارا الرواندي) – ناهيمانا شاسيري (مغيزل السعودي) – سابوموكاما إينوك (زيسكو يونايتد الزامبي) – موستافا فرانسيس (جورماهيا الكيني)

خط الهجوم: شعباني حسين (البن الأثيوبي) – أميسي محمد (بريدا الهولندي) – ياميني سليماني (العدالة السعودي) أميسي سيدريك (التعاون السعودي) – سايدو براهينو (ستوك سيتي الإنجليزي) – عبدول فيستون (شبيبة القبائل الجزائري) – مافوجو لاوديت (ناباسا ستارز الزامبي) – إلفيس كامسوبا (ميلبورن فيكتوري الأسترالي)

يذكر أن المباراة ستقام على استاد الاسكندرية اليوم في تمام السابعة مساءً.