اونلاين | كورة أون لاين nigeria مشاهدة مباراة نيجيريا وبوروندي بث مباشر (EGYPT) يلا شوت HD رابط مباراة نسور نيجيريا رابط متعدد

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الأسطورة لايف Ostora Live بث مباشر مباراة نيجيريا ضد بوروندي جودة عالية بدون تقطيع HD

يخوض منتخب بوروندي اليوم السبت تحدي من العيار الثقيل حينما يحل ضيفاً على منتخب نيجيريا في المباراة التي ستجمع الفريقان على أرضية ملعب الإسكندرية لحساب مباريات الجولة الاولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس أمم افريقيا 2019.

بث مباشر مباراة نيجيريا وبوروندي روابط الأسطورة لايف Ostora Live وروابط بي إن سبورتس إتش دي beIN SPORTS HD حيث يسعى منتخب بوروندي إلى تحقيق المفاجأة والخروج بأقل تقدير على نقطة التعادل التي ستساعدهم في العبور إلى الدور المقبل.

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ويعول منتخب بوروندي في تشكيلته على بعض اللاعبين الشباب مع عناصر للخبرة قادرة على فرض الإيقاع وأسلوب اللعب مثلما فعلوا في التصفيات وجاءت تشكيلتهم كاملةً على النحو التالي :-

حراسة المرمى: ماك أرثور أراكازا، جوناثان ناهيمانا، جوستين نديكومانا، أونيسيم روكوندو.

الدفاع: كريم نيزيجيمانا، رشيد ليون هاريريمانا، كريستوف نودوواروجيرا، دافيد نشيميريمانا، فريديريك نسابيومفا، عمر موسى، عمر نجاندو، جويل بيمبو.

الوسط: بيير كويزيرا، جايل دوهاين دافي، سيدريك أميسي، شاسير ناهيمانا، جايل بيجيرمانا، يوسف نداييشيمي.

الهجوم: عبد الرزاق فيستون، سليماني نديكومانا، لاوديت مافوجو، حسين شعباني، سايدو بيراهينو، إينوك سابوموكاما، كامسوبا ألفيس، محمد أماسي، اديلين فالنتين، فرانسيس مصطفى.

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متابعة مباراة نيجيريا وبوروندي على الهواء مباشرة بث مباشرة جودة عالية بدون تقطيع : وتعتبر تلك البطولة هي الاولى التي يشارك فيها منتخب بوروندي وهو الذي إستحق الوصول لها عن جدارة وإستحقاق بعد أن حل وصيف للمجموعة الثالثة خلف منتخب مالي المتصدر.

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ومن المنتظر أن تنقل المباراة على القنوات التالية :-

Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

Arena Sport 3

beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 3 HD Cro

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Fox Sports 4 NL

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)