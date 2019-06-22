اونلاين | مشاهدة مباراة نيجيريا وبوروندي بث مباشر (تغطية مباشرة) nigeria vs burundi منقولة عبر بي ان سبورتس 2019 Africa Cup of Nat

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لايف كورة ستار مشاهدة مباراة نيجيريا ضد بوروندي بث مباشر اليوم السبت 22 / 6 / 2019 تغطية مباشرة



يفتتح المنتخب النيجيري مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة منتةخب بوروندي في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد الإسكندرية لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من كان 2019 الذي يقام على أرض الكنانة خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.



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ويعول المنتخب النيجيري على خدمات اللاعب المخضرم جون أوبي ميكيل الذي سيعلب دوراً كبيراً في قيادة منتخب بلاده لتحقيق نتيجة إيجابية مع نجم الجانرز أيوبي ولاعب النصر السعودي أحمد موسى فيما جاءت باقي الأسماء على النحو التالي :-



حراسة المرمى: أكيشوكوا إزنوا، فرانسيس أوزوهو، دانيال أكبيي. Advertisements

الدفاع: كينيث أوميرو، عبد الله شيهو، وليام تروست إيكونج، ليون بالوغون، أولا أينا، سيمي اجايي، جاميلو كولينز، شيدوزي أوازيم.

الوسط: جون أوبي ميكل، أليكس إووبي، ويلفريد نديدي، أوغينكارو ايتيبو، موسيس سيمون، جون أوغوشكوو، هنري أونيكورو، سامويل كالو، سامويل تشوكويز.

الهجوم: أحمد موسى، أوديون إيغالو، كيليتشي إيهيناتشو، فيكتور أوسيمين، بول أونواتشو.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية ويديرها تحكيمياً طاقم تحكيم بقيادة بيرنارد كامبل ويساعده مساعد حكم: بيرهي تيسفاجيورغيس أوميكاييل مساعد حكم ثاني محمد إبراهيم وحكم رابع أحمد أمتبهاز.



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