اونلاين | مشاهدة مباراة أوغندا والكونغو الديمقراطية بث مباشر (2-0) اليوم 22 / 6 / 2019 Total Africa Cup

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة أوغندا والكونغو الديمقراطية بث مباشر (2-0) اليوم 22 / 6 / 2019 Total Africa Cup والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية بمنافسه منتخب أوغندا، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الاولى، لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام في مصر، خلال الفترة الممتدة من الجمعة، 21 يونيو 2019 – الجمعة، 19 يوليو 2019، حيث تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2019.



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وسوف تنطلق أحداث مباراة الكونغو الديمقراطية واوغندا في الساعة الـ 4.30 مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الـ 5.30 مساءًا بتوقيت السعودية، كما ستعرض أحداثها عبر شبكة قنوات beIN SPORTS HD



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وتأهل منتخب جمهورية الكونغو إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 للمرة الـ19 في تاريخه، رغم المسيرة الباهتة في التصيفات المؤهلة للبطولة، حيث فاز في مباراتين، وخسر واحدة، وتعادل في 3 مباريات، خلال 6 مواجهات في مجموعات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم، بينما تأهل منتخب أوغندا لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما تصدر المجموعة الثانية عشر فى التصفيات بجدارة، برصيد 13 نقطة وبفارق خمس نقاط أمام منتخب تنزانيا، الذي رافقه إلى النهائيات.



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وأعلن فلورنت إبينيجي، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، عن القائمة النهائية، والمكونة من 23 اسمًا والتي يخوض بها منافسات أمم إفريقيا 2019، وضمت القائمة كل من: حراسة المرمى: لي ماتامبي – بارفايت مانداندا – أنتوني موسي، الدفاع: إيساما مبيكو – مارفيل بوكادي – مارسيل تيسيراند – بوبو أونجيندا – نجوندا موزينجا – كريستيان لوينداما – آرثر ماسواكو – دجوما شاباني.



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أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر مدرب منتخب أوغندا عن القائمة النهائية التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا 2019، وضمت قائمة أوغندا 23 لاعبًا هم: دينيس أونيانجو، جمال سالم ماجولا، روبرت أودونجاكارا، وادادا نيكولاس، موجابي بيفيس، أواني تيموثي، رونالد موكيبي، حسن واسوا، جوكو موروشيد، والوسيمبي جودفري، موليمي إيزاك، تاديو لوانجا، مايكل أزيرا، خالد أوشو، إيمانويل أوكوي، لومالا عبده، لواجا كيزيتو، فاروق ميا، جوزيف أوشايا، ألان كاتيرجا، حدو باتريك، كيامبادي ألان، نسيبامبي ديري.



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ويهدف منتخب الكونغو لتقديم عروض جيدة بكأس الأمم الافريقية، من أجل التأهل للأدوار التالية، حسبما أكد العديد من اللاعبين أنهم جاؤا من أجل التحقيق أقصى النتائج الممكنة، في حين يريد منتخب أوغندا الذي يدربه المدرب الديسابر لخطف الثلاثث نقاط، خاصة وأن أوغندا تقدم أداء رائع للغاية منذ تولي ديسابر المهمة الفنية.