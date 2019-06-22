اونلاين | كورة ستار KOOORA GOOAL مشاهدة مباراة اوغندا والكونغو بث مباشر yalla shoot رابط جودة متعددة (مجموعة مصر) egypt vs uganda

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة ستار KOOORA GOOAL مشاهدة مباراة اوغندا والكونغو بث مباشر yalla shoot رابط جودة متعددة (مجموعة مصر) egypt vs uganda والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة ستار يواجه منتخب أوغندا نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية يلا شوت يوم السبت 22 يونيو في الساعة الرابعة والنصف مساءً، كورة أون لاين في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات كورة لايف في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، Kora Live.

تابع لايف قائمة منتخب أوغندا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، يلا شوت، يلا تابع، يلا كورة دينيسانجو، جمال سالم ماجولا، روبرت أودونجاكارا، وادادا نيكولاس، موجابي بيفيس، أواني تيموثي، رونالد موكيبي، حسن واسوا، جوكو موروشيد، والوسيمبي جودفري، موليمي إيزاك، تاديو لوانجا، مايكل أزيرا، خالد أوشو، إيمانويل أوكوي، لومالا عبده، لواجا كيزيتو، فاروق ميا، جوزيف أوشايا، ألان كاتيرجا، حدو باتريك، كيامبادي ألان، نسيبامبي ديري، كورة أون لاين.

يلا شوت بينما جاءت قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية لبطولة Kora star، كورة لايف، حراسة المرمى: لي ماتامبي، بارفايت مانداندا، أنثوني موسي، كاتيمبوي أوجوي كالامبايي، الدفاع: إيساما مبيكو، بوتولي بومبونجا، ميرفيلي بوكادي بوبي، مارسيل تيسراند، بوبو أونجيندا، فابريس نساكالا، نجوندا مورينجا، كريستيان لوينداما، ويلفريد موك، أرتور ماسوكو، دجوما شاباني.

Advertisements

كورة لايف الوسط: تريسور مبوتو، شانسيل مبيمبا، يوسف مولومبو، جاك ماجوما، نيلسون مونجانجا، باول خوسي مبوكو، لوامبا نجوما، آرون تشيبولا، جيانيلي إيمبولا، الهجوم: يانيك بولاسي، جوناثان بولينجي، سيدريك باكامبو، ميشاك إيليا، تشادراك أكولو، بريت أسومبالونجا، جاكسون موليكا beIN Sports، Kora star، كورة ستار، تابع لايف.

يلا كورة، Kora star سوف تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، yala shoot، yala kora عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، Kora Live، Kora online وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات، يلا شوت، كورة لايف، البث المباشر بدون تقطيع.