اونلاين | كورة لايف HD مشاهدة مباراة أوغندا والكونغو بث مباشر yaLLa Egypt رابط مباراة الكونغو واوغندا رابط مباشر يوتيوب لايف بث حي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف HD مشاهدة مباراة أوغندا والكونغو بث مباشر yaLLa Egypt رابط مباراة الكونغو واوغندا رابط مباشر يوتيوب لايف بث حي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب أوغندا لمواجهة نظيره الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الاولى، لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام في مصر، خلال الفترة الممتدة من (الجمعة، 21 يونيو 2019 – الجمعة، 19 يوليو 2019)، وسوف يحتضن ستاد القاهرة الدولي هذه المباراة، اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2019.

بث مباشر مباراة الكونغو الديمقراطية واوغندا عبر رابط كول كورة kool kora :

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الكونغو الديمقراطية واوغندا في تمام الساعة الـ 4.30 مساءًا بتوقيت القاهرة، بينما تنطلق في الساعة الـ 5.30 مساءًا بتوقيت السعودية، كما ستعرض أحداثها عبر شبكة قنوات beIN SPORTS HD

مباراة الكونغو الديمقراطية واوغندا شاهد عبر بث مباشر رابط يلا شوت yalla shoot :

وتمكن منتخب أوغندا من التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعدما تصدر المجموعة الثانية عشر فى التصفيات بجدارة، برصيد 13 نقطة وبفارق خمس نقاط أمام منتخب تنزانيا، الذي رافقه إلى النهائيات، في حين تأهل منتخب الكونغو إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 للمرة الـ19 في تاريخه، رغم المسيرة المتواضعة في تصيفات البطولة، حيث فاز في مباراتين فقط، وخسر واحدة، وتعادل في 3 مباريات، خلال 6 مواجهات في مجموعات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم.

Advertisements

مباراة الكونغو الكيمقراطية واوغندا شاهد عبر بث مباشر رابط بي ان ماتش bein match :

وكشف فلورنت إبينيجي، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، عن القائمة النهائية للفهود، والمكونة من 23 اسمًا والتي يخوض بها منافسات أمم إفريقيا 2019، وضمت القائمة كل من: حراسة المرمى: لي ماتامبي – بارفايت مانداندا – أنتوني موسي، الدفاع: إيساما مبيكو – مارفيل بوكادي – مارسيل تيسيراند – بوبو أونجيندا – نجوندا موزينجا – كريستيان لوينداما – آرثر ماسواكو – دجوما شاباني.

بث مباشر مباراة الكونغو الديمقراطية واوغندا عبر رابط كورة اون لاين kora online :

بينما أعلن سباستيان ديسابر مدرب منتخب أوغندا عن القائمة النهائية التي ستشارك بها اوغندا في بطولة أمم أفريقيا، وضمت هذه القائمة 23 لاعبًا هم: دينيس أونيانجو، جمال سالم ماجولا، روبرت أودونجاكارا، وادادا نيكولاس، موجابي بيفيس، أواني تيموثي، رونالد موكيبي، حسن واسوا، جوكو موروشيد، والوسيمبي جودفري، موليمي إيزاك، تاديو لوانجا، مايكل أزيرا، خالد أوشو، إيمانويل أوكوي، لومالا عبده، لواجا كيزيتو، فاروق ميا، جوزيف أوشايا، ألان كاتيرجا، حدو باتريك، كيامبادي ألان، نسيبامبي ديري.

شاهد بث مباشر مباراة الكونغو الديمقراطية واوغندا عبر رابط الاسطورة لايف Ostora Live :

ويهدف منتخب الكونغو لتقديم عروض جيدة بكأس الأمم الافريقية، من أجل التأهل للأدوار التالية، حسبما أكد العديد من اللاعبين أنهم جاؤا من أجل التحقيق أقصى النتائج الممكنة، في حين يريد منتخب أوغندا الذي يدربه المدرب الديسابر لخطف الثلاثث نقاط، خاصة وأن أوغندا تقدم أداء رائع للغاية منذ تولي ديسابر المهمة الفنية.