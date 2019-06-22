اونلاين | يلا شوت EgYpT مشاهدة مباراة اوغندا والكونغو بث مباشر (مجموعة مصر) كورة اون لاين رابط أوغندا 2019 Africa Cup of Nations

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت EgYpT مشاهدة مباراة اوغندا والكونغو بث مباشر (مجموعة مصر) كورة اون لاين رابط أوغندا 2019 Africa Cup of Nations والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت يلتقي منتخب أوغندا مع منافسه منتخب الكونغو الديمقراطية كورة أون لاين يوم السبت 22 يونيو في الساعة الرابعة والنصف مساءً، يلا تابع، كورة لايف في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات Bein sport في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

كورة لايف وتشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها بث مباشر على اليوتيوب بدون تقطيع، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، Kora Online، كورة لايف ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث تابع لايف.

Advertisements

كورة ستار، Kora star سوف تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، Kora Live، Kora online وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.

يلا تابع أوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تقام في مصر خلال شهر يونيو الحالي، عن وقوع مصر في المجموعة الأولى، بجانب منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي، وأوغندا، كورة أون لاين، كورة ستار، Kora star.

ونجح منتخب مصر في تصدر تلك المجموعة beIN Sports، بين سبورتس، كورة ستار، kors star، بعد الفوز على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف أحرزه محمود حسن تريزيجيه Kora live، yala shoot يلا شوت.