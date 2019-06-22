اونلاين | مجموعة مصر EGYPT بث مباشر أوغندا والكونغو - أمم أفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة مصر EGYPT بث مباشر أوغندا والكونغو - أمم أفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق ثاني مواجهات بطولة أمم أفريقيا في نسختها الثانية والثلاثين بمباراة الكونغو وأوغندا في الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتي تبدأ في الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مصر اليوم السبت 22 يونيو 2019. ويستعرض الخليج 365 الرياضي تاريخ مواجهات المنتخبين والمجموعة التي يقعا فيها والقنوات الناقلة وروابط البث والمعلقين وتشكيلة المنتخبين المتوقعة ..

- تاريخ مواجهتهم : تقابل المنتخبان 3 مرات، فازت أوغندا في مبارتين وفازت الكونغو في مباراة.

- المجموعة : وقع المنتخبان في المجموعة الأولى من البطولة برفقة كلا من مصر وزيمبابوي.

- القنوات الناقلة : قناة تايم سبورت على التردد الأرضي وقناني beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR

- روابط البث المباشر: يمكنكم متابعة اللقاء عبر روابط البث المباشر الخاصة بيلا كورة Yalla Kora Hd والأسطورة لايف Ostora Live بجودة عالية وتعليق عربي بدون تقطيع وبث مباشر مصر وزيمبابوي أمم أفريقيا Yalla Shoot جودة عالية بدون تقطيع وكورة جول Kora Goal كورة أون لاين Kora Online بث مباشر جودة عالية إتش دي HD بدون تقطيع يوتيوب وكورة ستار Kora Star مع لايف فور إتش دي Live7HD وغيرها من روابط البث المباشر الأخرى التي يقوم موقع الخليج 365 الرياضي بتوفيرها لكم.

- تشكيلة المنتخبين : جاءت قائمة الكونغو الديمقراطية كالآتي :

حراسة المرمى: لي ماتامبي (الأنصار السعودي) – بارفايت مانداندا (دينامو بوخارست الروماني) – أنتوني موسي (تشياسو السويسري) – كاتيمبوي أوجوي كالامباي (سانجا باليندي)

Advertisements

الدفاع: إيساما مبيكو (مازيمبي) – بوتولي بومبونجا (فيتا كلوب) – مارفيل بوكادي (ستاندر دو لييج البلجيكي) – مارسيل تيسيراند (فولفسبورج الألماني) – بوبو أونجيندا (بريمير دي أوجوستو) – فابريس نساكالا (ألانيا سبور التركي) – نجوندا موزينجا (فيتا كلوب) – كريستيان لوينداما (جالاتسراي التركي) – ويلفريد موكي (كونيا سبور التركي) – آرثر ماسواكو (وست هام يونايتد) – دجوما شاباني (فيتا كلوب)

الوسط: تريسور مبوتو (مازيمبي) – شانسيل مبيمبا (بورتو البرتغالي) – يوسف مولومبو (كيلمارنوك الاسكتلندي) – جاك ماجوما (برمينجهام سيتي الإنجليزي) – نيلسون مونجانجا (فيتا كلوب) – بول جوزيه مبوكو (ستاندر دو لييج البلجيكي) – لوامبا نجوما (فيتا كلوب) – آرون تشيبولا (كيلمارنوك الاسكتلندي) – جيانيلي إمبولا (رايو فايكانو الإسباني)

الهجوم: يانيك بولاسي (أندرلخت البلجيكي) – جوناثان بولينجي (أنتروب البلجيكي) – سيدريك باكامبو (بكين جوان الصيني) – إليا ميستشاك (مازيمبي) – تشادراك أكولو (شتوتجارت الألماني) – بريت أسومبالونجا (ميدلسبره الإنجليزي) – كابونجو كاسونجو (الوحدة السعودي) – جاكسون موليكا (مازيمبي)

بينما جاءت قائمة اوغندا كالتالي

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو (صن داونز الجنوب إفريقي) – جمال سالم (الهلال السوداني) – روبرت أودونجكارا (أداما سيتي الإثيوبي)

الدفاع: بيفيس موجابي (يوفيل تاون الإنجليزي) – نيكولاس وادادا (عزام التنزاني) – أواني تيموثي (كمبالا سيتي الأوغندي) – حسن واسوا (بلا ناد) – رونالد موكيبي (أوسترساند السويدي) – مرشد دجوكو (سيمبا التنزاني) – جودفري والسومبي (بلا ناد) – مويلمي إيزاك (فيكتوريا زيزكوف التشيكي) – جوسيب أوتشايا (مازيمبي الكونغولي)

الوسط: تاديو لوانجا (فايبرز الأوغندي) – خالد أوتشو (تشيرتش هيل براثرز الهندي) – أبدول لومالا (سيريانسكا السويدي) – مايكل أزيرا (مونتريال الكندي) – فاروق ميا (جوريكا الكرواتي) – كيزيتو لواجا (شاختار الكازاخي) – كاتريجا ألان (ماريتزبرج الجنوب إفريقي) – إيمانويل أوكوي (سيمبا التنزاني)

الهجوم: باتريك كادو (كمبالا سيتي الأوغندي) – ألان كيامبادي (كمبالا سيتي الأوغندي) – ديريك نسيبامبي (سموحة المصري)

يذكر أن المباراة ستقام على استاد القاهرة اليوم في تمام الرابعة والنصف عصراً.