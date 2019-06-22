يخت كريستيانو رونالد يستقبل زيارة خاصة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يقضي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، أجازته السنوية ما بين الريفيرا الفرنسية واليونان، وذلك قبل تجمع الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ووفقا لما ذكره موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن ماوريسيو ساري، المدير الفني الجديد لفريق ليوفنتوس، التقى كريستيانو رونالدو، لمناقشة وضعية الفريق ومستقبله، وذلك على متن اليخت الخاص باللاعب، في الريفيرا الفرنسية، بعدما كان من المقرر أن يلتقيا في اليونان.

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الموقع الإيطالي، ذكر أن المدرب الإيطالي لم يكشف عن ما دار بينه وبين “الدون”، وما إذا كان اللقاء بينهما مرّ في أجواء جيدة أم لا.. مشيرا إلى أن ساري يعتزم لقاء كل اللاعبين بشكل انفرادي للحديث عن الطريقة التي ستتم بها إدارة الموسم المقبل، إلى جانب التفاصيل الفنية الأخرى.

ساري قال في تصريحات صحفية: أريد أن أعرف ما الذي يفكر فيه كل اللاعبين، بدءًا من أولئك الذين يمكن أن يكون لهم أكبر تأثير على الأداء والنتائج.

وأشار إلى أنه يتطلع للعمل مع رونالدو، قائلا: أشرفت على تدريب لاعبين أقوياء، لكن تدريبه سيكون خطوة إلى الأمام بالنسبة لي، أود مساعدته على تحطيم المزيد من الأرقام القياسية.