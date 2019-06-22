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الامارات | رد غريب من محرز على مستوى صلاح أمام زيمبابوي

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رد غريب من محرز على مستوى صلاح أمام زيمبابوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال قائد منتخب الجزائر لاعب مانشستر سيتي، رياض محرز  إن صعوبة مواجهة كينيا تكمن في أن، فريقه لم يواجه هذا المنتخب من قبل، كما رفض التعليق على مستوى محمد صلاح نجم مصر في مواجهة زيمبابوي، مشددا على تركيزه الكامل مع محاربي الصحراء.

وصرح محرز في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة كينيا قائلا: "مواجهة كينيا لن تكون سهلة خاصة وأننا لم يسبق لنا مواجهة هذا المنتخب، كلاعبين شاهدنا عددا من التسجيلات لمباريات كينيا واستعدينا جيدا لهذه المباراة بكل قوة".

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وتابع "هناك ضغط كبير علي لأنني ألعب باسم بلدي وأسعى أن أقدم أفضل ما لدي مع المنتخب ومصلحة فريقي أهم لدي من أي لاعب في المنتخب".

ورفض محرز التعليق عن رأيه في مستوى محمد صلاح مع منتخب مصر ضد زيمبابوي، وقال :"أنا مشغول فقط بمنتخب الجزائر".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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