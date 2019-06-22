شكرا لقرائتكم الخطوة الأولى للمغرب والجزائر والسنغال في المونديال الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ ساعة في 22 يونيو 2019 - اخر تحديث في 22 يونيو 2019 / 18:25

تقام غدا (الأحد) ثلاث مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في مصر إذ تلتقي السنغال مع تنزانيا، والجزائر مع كينيا في المجموعة الثالثة ، والمغرب مع نامبيا في المجموعة الرابعة .



على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ، يتطلع المنتخب الجزائري إلى تخطي نظيره الكيني في الجولة الأولى بدور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة، علما أن منتخب "محاربو الصحراء" انهى استعدادته للبطولة بالفوز وديا على منتخب مالي (3-2)، ويبرز في صفوف التشكيلة الأساسية التي يعول عليها المدرب الجزائري جمال بلماضي نجم فريق مانشستر سيتي المتوج بطلا للدوري الإنكليزي رياض محرز، إضافة إلى لاعب غلطة سراي التركي سفيان فيغولي، ولاعب الترجي التونسي يوسف بلايلي، ويعاني "الخضر" من إصابة فيكتور لكحل وأسامة شيتة، وتراجع مستوى نبيل بن طالب وسفير تايدر . فيما يأمل المنتخب الكيني بقيادة المدرب الفرنسي سيباستيان مينييه بتفجير مفاجأة أمام المنتخب العربي صاحب التاريخ الكبير بخطف نقطة التعادل على الأقل.

وفي المجموعة ذاتها، تلتقي السنغال مع تنزانيا في مباراة تبدو نظريا سهلة لأسود التيرانغا لكن المدير الفني للمنتخب السنغالي أليو سيسيه حذر لاعبيه من التهاون بالمنافس، وطالبهم بالتعامل بجدية، وأشار إلى أن غياب نجم ليفربول الإنكليزي ساديو مانى عن مباراة الغد بداعي الإيقاف لن يزعجه خصوصا أن اللاعب شارك في بطولات عدة ويحتاج إلى قسط من الراحة، معربا عن ثقته في وصول فريقه إلى الدور نصف النهائي للمونديال الإفريقي.

وعلى ملعب السلام بالقاهرة وضمن المجموعة الرابعة، يسعى المنتخب المغربي إلى تحقيق فوز مريح على نظيره الناميبي قياسا بالفارق الكبير في تاريخ المنتخبين، وخسرت المغرب أخر مبارياتها الودية استعدادا للبطولة أمام زامبيا (2-3 )، ويعول المدير الفني لـ"أسود الأطلس"هيرفي رينارد "على الحارس ياسين بونو ومهدي بن عطية وأشرف حكيمي في الدفاع وكريم الأحمدي وحكيم زياش في الوسط وسفيان بوفال ويوسف النصيري في الهجوم.