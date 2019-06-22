شكرا لقرائتكم الإنتاج يخطف هدف الزمالك بنصف مليون جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مسئولو الإنتاج الحربى، على خدمات محمود حمادة لاعب وسط المقاصة، مقابل 500 ألف جنيه ويعد اللاعب ضمن المرشحين للانتقال إلى القلعة البيضاء فى الموسم الجديد خاصة بعدما قدم موسم مميز مع الإنتاج الحربى حيث لعب ضمن صفوف الفريق هذا الموسم على سبيل الإعارة من مصر المقاصة قبل أن يحصل الإنتاج الحربى على خدماته بشكل نهائى.

وقال خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"نمتلك بندا فى عقد استعارة اللاعب من المقاصة بـ500 ألف جنيه وفعلنا هذا البند ليصبح اللاعب ملكنا بشكل نهائى".

وعن وصول عرضا رسميا من الزمالك إلى الإنتاج الحربى بشأن ضم اللاعب قال مدير الكرة بالإنتاج:"حتى الآن لم يصلنا عروض رسمية"، وكان أحد وكلاء اللاعبين قد كشف لـ"الخليج 365" عن ترشيح اللاعب إلى الزمالك على أن يتم التفاوض حول ضمه بعد استطلاع الرأى النهائى لخالد جلال المدير الفنى للفريق الأبيض.