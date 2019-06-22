شكرا لقرائتكم محمد محمود لاعب الأهلى فى مستشفى الجونة .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زار محمد محمود، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، مستشفى الجونة صباح اليوم، السبت، للقاء الطبيب الألماني أندرياس فايلر.

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وجاءت زيارة محمد محمود لمستشفى الجونة لزيادة الاطمئنان على مرحلة التأهيل مع اقتراب عودته للملعب بعد الإصابة التي تعرض لها مع النادي الأهلي.

وزار محمد محمود، خلال وجوده في مستشفى الجونة، إسلام عبد النعيم، لاعب نادي الجونة، والذي أجرى له فايلر جراحة الرباط الصليبي أيضًا صباح اليوم.