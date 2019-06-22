الاسطورة livehd7 يلا شوت مباراة نيجيريا وبوروندى| كورة لايف 7sry مشاهدة مباراة نيجيريا وبوروندى|...

ينتظر ملايين المصريين والعرب اليوم مباراة نيجيريا وبوروندى التى تُقام فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، وتُعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تُقام فى مصر ابتداءاً من اليوم الجمعة 21 يونيو حتى 19 يوليو من الشهر القادم.

وتُعد هذه البطولة أحد أكثر البطولات الأفريقية التى تحظى بإقبال جماهيري عالي ونسب مشاهدة عالية من مصر وجميع الدول العربية والأفريقية، ونحن فى “عرب نيوز” نقدم لكم متابعة لمباراة نيجيريا وبوروندى، فتابعونا.

مباراة نيجيريا وبوروندى

تُقام المباراة اليوم بين منتخبي نيجيريا وبوروندى فى تمام الساعة السابعة مساء على أرض ستاد القاهرة وسط حضور جماهيري ضخم من مشجعي المنتخبين.

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سنضع لكم روابط البث المباشر للمباراة قبل بدء المباراة بربع ساعة، فتابعونا.