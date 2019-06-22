بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة نيجيريا وبوروندى| كورة لايف مشاهدة مباراة نيجيريا وبوروندى| كورة ستار...

يترقب عدد ضخم من المصريين والعرب اليوم مباراة نيجيريا وبوروندى التى تُقام فى السابعة مساءً بتوقيت مصر.

وتحظى بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسب مشاهدة عالية من مصر وباقي الدول العربية، ونحن فى “عرب نيوز” نقدم لكم متابعة لمباراة نيجيريا وبوروندى، فتابعونا.

بث مباشر مباراة نيجيريا وبوروندى

تُلعب مباراة نيجيريا وبوروندى اليوم فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد القاهرة وسط حضور جماهيري طاغى من مشجعي المنتخبين.

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كورة ستار مشاهدة مباشرة نيجيريا وبوروندى

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سنضع لكم روابط البث المباشر للمباراة قبل بدء المباراة بربع ساعة، فتابعونا.