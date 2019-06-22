بعد أزمة هنيدي.. ساويرس يقصف جبهة مغرد بسبب تريكة.. وياسمين الخطيب وإبراهيم عيسى يعلقان على هتاف الجماهير

كتب: ضياء السقا

علق عدد من المشاهير في مصر، على هتاف الجماهير المتواجدة في استاد القاهرة الدولي، في الدقيقة 22 لمحمد أبو تريكة، نجم المنتخب والأهلي السابق، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وجاءت هتافات الجماهير، كنوع من المساندة لتريكة، بسبب تعرضه لهجوم إعلامي حاد خلال الأيام الماضية بسبب مواقفه السياسية.

ورددت الجماهير هتافات "يا يا يا تريكة"، وقامت بتشغيل فلاشات الهواتف، عند الدقيقة 22، وهو الرقم الذي كان يرتديه قبل الاعتزال.

قصف جبهة من ساويرس

من جانبه رد رجل الأعمال، نجيب ساويرس، على تعليق لأحد رواد تويتر، والذي كتب: "هتاف أبو تريكة ممكن يجيب جلطة لأمثال ساويرس".

ورد ساويرس قائلا: "لا طبعا ده انا كنت بهتف معاهم .. هو يظل ابو تريكة بطلنا".

تعليق ياسمين الخطيب

أما الإعلامية ياسمين الخطيب، والمعروفه بتشجيعها للزمالك، قالت على حسابها بتويتر: "الذين هتفوا الليلة باسم أبو تريكة ليسوا بالضرورة اخوان.. أبو تريكة تجاوز أي تصنيف سياسي أو كروي.. #أبو_تريكة أيقونة مصرية".

إبراهيم عيسى يعلق

فيما قال الكاتب الصحفي، إبراهيم عيسى، عبر تويتر: "الهتاف الحار لأبوتريكة كان هتافا لنجم يحبه الجمهور ويضعة في منزلة خاصة ويتعاطف معه وينحاز إليه لكنه لم يكن أبدا هتافا لجماعة أو تيار".

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وأضاف: "لاتسيئوا لهذا التصرف النبيل بتوصيفه وتوظيفه سياسيا.. وبالمناسبة افتتاح البطولة الافريقية كان رائعا".

أزمة لهنيدي بسبب تريكة

وكان النجم الكوميدي، محمد هنيدي، قد تعرض لأزمة على تويتر، بسبب أبو تريكة.

الأزمة بدأت عندما نشر هنيدي على حسابه بتويتر تغريدة يساند خلالها، نجم المنتخب السابق، وكتب: "يا تريكة"، في إشارة إلى هتافات الجماهير له في الملعب.

بعد ذلك تعرض هنيدي لهجوم بسبب مساندته أبوتريكة، مما دفع النجم الكوميدي لحذف التويتة.

وازداد الأمر تعقيدا، حيث هاجمت الجماهير المحبة لتريكة، هنيدي بسبب حذفه للتويتة، ليتعرض لهجوم ناري من الطرفين، مما دفع الجماهير لتدشين هاشتاج بعنوان "#هنيدي_طز_فيك"، والذي تصدر تويتر مصر، الساعات الماضية.

أبو تريكة يرد

من جانبه رد تريكة على هتافات الجماهير، قائلا: "أعطي قلبي وعيني إلى مصر إذا طلبت، والشعب المصري هو من صنع اسم أبو تريكة".

وأضاف لاعب الأهلي السابق، خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لقنوات "بي إن سبورت": "أحب بلدي بعينيّ وبقلبي ومحدش يوجهني.. مش محتاج لهتافات الناس التي أشكرهم عليها طبعا، إنما مصر ستظل بالقلب أعطي قلبي وعيني إلى مصر إذا طلبت".

وتابع: "حاجة طبيعية والشعب المصري ما تعرفش تضحك عليه.. اللي بيخرج من القلب بيصل للقلب.. ولولا الشعب المصري، ما كان اسم أبو تريكة قد صنع".

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