صورة تضع جيانلويجي بوفون في موقف مُحرج وغير قانوني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وضع النجم الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نفسه في موقف حرج، بعد أن نشر صورة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

بوفون حارس مرمى فريق يوفنتوس السابق، كان قد نشر صورة له أثناء قيادة سيارته وأرفقها بعبارة قال فيها: “السفر له قاعدة واحدة فقط وهي ألا تعود كما ذهبت، ولكن عد مختلفا”.

Advertisements

وبحسب “روسيا اليوم” نقلا عن موقع “فوتبول إيطاليا”، فإن الصورة التي نشرها بوفون كشفت انتهاكه لعدة قوانين، أبرزها عدم ارتدائه حزام الأمان وقيادته السيارة بسرعة 155 كم/ساعة، في حين أن السرعة القصوى للطريق السريع هو 130 كم/ ساعة.

الحارس الغيطالي المخضرم ظهر أيضا في الصورة يقود السيارة باستخدام يد واحدة، بالإضافة إلى وضعه لسماعة في أذنه أثناء القيادة، كما تظهر علبة سجائر بجانبه.

بوفون كان قد غادر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مؤخرا بعد موسم واحد خاض خلاله 25 مباراة في مختلف البطولات، وتوج مع النادي الباريسي بلقبي الدوري والسوبر الفرنسيين.