رد صادم من دييجو مارادونا عن إصابته بالزهايمر.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
رد النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، على ما انتشر مؤخرا من انباء تفيد بإصابته بمرض الزهايمر، وذلك عبر مقطع فيديو على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
صحيفة “مترو” الإنجليزية، ذكرت أن أسطورة الكرة الأرجنتينية مارادونا نفى فيه ما يشاع عن إصابته بمرض الزهايمر، ورد بغضب على التقارير الصحفية، التي أفادت مؤخرا بأنه يعاني من مرض ألزهايمر.
ونشر اللاعب الدولي السابق البالغ من العمر 58 عاما، كان قد نشر مقطع فيديو يؤكد فيه أن هذه الأخبار غير صحيحة، وذلك بعدما نشرت صحيفة “كرونيكا” الأرجنتينية خبرا يفيد بأنه يعاني من “مشاكل عصبية”، وبداية ظهور أعراض مرض الزهايمر.
مارادونا قال في الفيديو: “إنهم يكذبون.. يتحدثون عن مرض ألزهايمر ولا يعرفون معنى ذلك، الزهايمر كلمة فظيعة، الناس يموتون بسبب هذا المرض، أنا لا أموت.. من قام بهذا الفعل يريد إثارة الفوضى، أنا لا أريد ذلك”
محامي النجم الأرجنتيني ماتياس مورلا قال: على ضوء تلك التقارير، أؤكد للجميع أن الفحوصات الطبية التي خضع لها مارادونا لا تظهر أي شيء من الأمراض التي يتم الترويج لها.
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