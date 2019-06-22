وفاة المصارع أدريان ماكالام «قلب الأسد» بعد نشره تغريدة عن الموت.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت رابطة المصارعة الاستعراضية “ICW”، عن وفاة المصارع البريطاني أدريان ماكالام البالغ من العمر 36 عاما.

أدريان ماكالام، بطل المصارعة الاستعراضية “ICW” في فئة الوزن الثقيل، كان قد فارق الحياة بعد يوم واحد من نشره تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تحدث فيها عن الموت.

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ماكالام الملقب بـ “قلب الأسد”، كان قد نشر قبل يوم واحد من وفاته تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قال فيها: “في يوم من الأيام سوف تأكل الطعام لآخر مرة، وتشم رائحة الزهور لآخر مرة، وتحتضن صديقا لآخر مرة.. قد لا تعرف أنك تفعل هذا للمرة الأخيرة، لذلك عليك أن تفعل كل ما تحب بحماس”.. والعبارة هي اقتباس من سلسلة Netflix “الحياة بعد الموت”.

يشار إلى أن رابطة المصارعة الاستعراضية “ICW” كانت قد أصدرت بيانا أعربت من خلاله عن صدمتها بوفاة أدريان ماكالام الملقب بـ “قلب الأسد” - والتي لم تحدد أسبابها بعد – مؤكدة على تعازيها الحارة لذويه وأقاربه وأصدقائه.