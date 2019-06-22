الامارات | تحديد موقف مشاركة نجم المنتخب المصري بعد إصابته بكسر في الأنف

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موقف مشاركة نجم المنتخب المصري بعد إصابته بكسر في الأنف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الحساب الرسمي لموقع الاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، الموقف النهائي من إصابة نجم المنتخب المصري الذي تعرض لإصابة قوية أمس في المباراة الإفتتاحية، حيث أثبتت الآشعة التي أجريت صباح اليوم السبت على أحمد حجازي مدافع المنتخب المصري إصابته بكسر في الأنف في مباراة الفريق أمس.

وفاز الفراعنة على زيمبابوي 1-0 في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية بفضل هدف محمود حسن "تريزيجيه" من تسديدة قوية ومهارة رائعة.

وخلال اللقاء تعرض حجازي للإصابة في الأنف ليخرج من الملعب للعلاج قبل أن يعود لاحقا.

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وقال محمد أبو العلا طبيب المنتخب في تصريحه على الحساب الرسمي إن إصابة اللاعب كسر بالأنف مع خضوعه للآشعة.

ولكنه أشار إلى أنها لن تعوقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالة.

وسوف يلتقي منتخب مصر يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من الكونغو الديمقراطية، أما زيمبابوي فسوف يلتقي مع أوغندا.