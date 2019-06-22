الامارات | حزن في منتخب مصر بعد كسر أنف حجازي

شكرا لقرائتكم خبر عن حزن في منتخب مصر بعد كسر أنف حجازي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، في بيان، أن لاعب المنتخب الأول لكرة القدم ولاعب ويست بروميتش الإنجليزي، أحمد حجازي، تعرض لكسر في الأنف، بعد أن خضع لأشعة اليوم السبت، للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها في مباراة افتتاح أمم أفريقيا أمام زيمبابوي.
وأصيب حجازي في أنفه، خلال مباراة زيمبابوي، الجمعة، في افتتاح كأس أمم أفريقيا، لكنه أصر على مواصلة المباراة.
قال طبيب المنتخب، محمود أبوالعلا، "إن إصابته لن تعوقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي، بعد اتخاذ التدابير الطبية".
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