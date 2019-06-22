شكرا لقرائتكم خبر عن «وانياما»: نتميز باللعب الجماعي ولا نخشى «محرز» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فيكتور وانياما، لاعب خط وسط منتخب كينيا، أنهم مستعدون تمامًا لمباراتهم، غدًا الأحد، أمام منتخب الجزائر، في أولى مبارياتهم بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.
وقال «وانياما»، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنه يعرف رياض محرز وأبرز لاعبي منتخب الجزائر ولكن لا يخشون مواجهتهم، مشددًا على أنهم يسعون لتقديم مباراة جيدة والفوز بها.
وأوضح أنهم لا يعانون من أي نوع من الضغوط وما يشغلهم هو أن يثبتوا للجميع أنهم فريق جيد وسيحاربون من أجل الفوز في لقاء الغد.
وأضاف نجم توتنهام الإنجليزي أن مجموعة كينيا جيدة وأن فريقه أهم ما يميزه اللعب الجماعي.
وشدد «وانياما» على جاهزيته للعب في أي مركز يوظفه فيه المدير الفني ولا توجد لديه أي أزمة في هذا الأمر.
واختتم حديثه قائلًا: «لدينا مدرب رائع (سيبستيان ميني) وهو من أفضل المدربين في أفريقيا».
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