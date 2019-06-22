شكرا لقرائتكم خبر عن «أمونيكي»: جاهزون لمواجهة السنغال وأنتظر دعم الجماهير المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النيجيري إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، جاهزية لاعبي الفريق للمباراة المقررة، غدًا الأحد، أمام منتخب السنغال في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وقال «أمونيكي»، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن المباراة ستكون صعبة لأنها أمام منافس قوي مثل المنتخب السنغالي.

وأضاف أن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، مدرب على مستوى عال، لكنه أكد أن كل الفرق المشاركة فى البطولة لديها الفرصة للمنافسة.

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ويتنافس منتخبا تنزانيا والسنغال ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا منتخبي الجزائر وكينيا.

وتحدث «أمونيكي» عن منتخب الجزائر قائلًا: «هو فريق قوي للغاية يضم لاعبين محترفين على مستويات عالية ومنهم رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي».

وشدد المدير الفني لمنتخب تنزانيا على أنه يخوض البطولة بهدف المنافسة بقوة، وأن الفوز على المنتخب التنزاني لن يكون سهلًا.

وأبدى «أمونيكي» سعادته بإقامة البطولة في مصر، قائلًا إنه يحبها ويحب شعبها وإن لديه ذكريات جميلة بها كونه كان لاعبًا بالزمالك، وإن هذا الأمر يعد إيجابيًا بالنسبة له حيث ينتظر أن يلقى دعمًا من الجماهير المصرية.