شكرا لقرائتكم ثنائى زيمبابوى على رادار الأهلى فى ميركاتو الصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو النادى الأهلى أكثر من لاعب أفريقى يُشارك مع ناديه فى بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بمصر تحت ميكروسكوب المراقبة، تمهيداً للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الفريق.

مسئولو الأهلى يُراقبون أكثر من لاعب فى مركزى الهجوم وخط الوسط خاصة وأن هناك اتجاهاً فى القلعة الحمراء للتعاقد مع مهاجم أو "ديفندر" أفريقى على حساب أياً من الرباعى الأجنبى المتواجد مع الفريق حالياً وهم وليد أزارو وجوينور أجاى وعلى معلول وجيرالدو.

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مصدر فى الأهلى، قال إن مسئولى القلعة الحمراء يُراقبون لاعبين من منتخبات الكونغو وزيمبابوى والسنغال ونيجيريا وغينيا، موضحاً أن ثنائى منتخب زيمبابوى خاما بيليات وناكامبا من اللاعبين الذين رشّحهم أحد وكلاء اللاعبين للأهلى.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلى سُتراقب جميع مباريات البطولة من أجل اختيار لاعب أفريقى للتعاقد معه حال الوصول لاتفاق معه ومع ناديه فى ميركاتو الصيف.

يذكر أن الأهلى سبق وتفاوض مع خاما بيليات لكن المفاوضات لم تنجح لأسباب مالية وشارك اللاعب برفقة زميله ناكامبا فى مباراة مصر وزيمبابوى أمس، الجمعة، فى افتتاح البطولة والتى انتهت بفوز للفراعنة بهدف نظيف.