شكرا لقرائتكم نائب رئيس الاتحاد العربى: مشاركة الإسماعيلى للمرة الثانية بسبب شعبيته الكبيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طلال الشيخ نائب رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم أن اختيار الإسماعيلى للعام الثانى على التوالى للمشاركة فى البطولة العربية نظرا لقيمته الكبيرة وحجم جماهيريته العريضة فى كل ربوع الوطن العربى. وقع المستشار محمد الكلية عضو مجلس إدارة الدراويش، أمين الصندوق عقود المشاركة بالنسخة الجديدة للبطولة، بحضور أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصرى وثروت سويلم المدير التنفيذى للأخير. وأضاف طلال الشيخ فى تصريحات صحفية بأن الإسماعيلى يحمل تاريخ كبير سواء على الصعيد المحلى أو القارى، لذلك نسعد كثيرا بتواجده فى البطولة. وأكمل حديثه بأنه تم عرض على مسئولى الإسماعيلى النظام الجديد الخاص بالنسخة الجديدة للبطولة، وذلك بعد اجراء عدة تعديلات تزيد من قوة المنافسة.

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