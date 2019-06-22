شكرا لقرائتكم المقاولون: لا صحة لوجود اختبارات خارج الجبل الأخضر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب أنه لا صحة لما يتردد عبر صفحات التواصل الاجتماعى بوجود اختبارات خارج مقر النادى. أضاف رضوان أن جميع اختبارات النادى مقامة حاليا على ملاعب النادى بالجبل الأخضر. واستطرد رئيس قطاع الناشئين بأن بعض الاكاديميات الخارجية التى أعلنت أنها تعمل تحت اشراف النادى وهى اكاديمية الجيزة والسويس والشرقية وغيرهم لا علاقة لها بالمقاولون العرب. واختتم رضوان بأن الاختبارت مقامه فى مقر النادى بالجبل الأخضر وممتدة إلى الحادى عشر من شهر يوليو القادم مشيراً إلى أن المقاولون العرب لن يتهاون فى حقه وأن الشئون القانونية للنادى سوف تقوم باتخاذ اللازم تجاه تلك الامور.

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