طاهر طاهر يظهر فى تدريبات ذئاب الجبل اليوم...

جدة - عمرو شويل يظهر طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، فى تدريبات الفريق، التى تستأنف مساء اليوم بعد فترة طويلة من الغياب، حيث كان يعانى من الاصابة بالقطع فى غضروف الركبة.

كان طاهر طاهر ابتعد عن المشاركة مع ذئاب الجبل لفترة زمنية وصلت إلى 120 يوماً، بعد إصابته بقطع فى غضروف الركبة فى مباراة المقاولون والمصرى بالدورى العام.

ويباشر لاعبو المقاولون العرب إلى التدريبات مساء اليوم السبت، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها ذئاب الجبل عقب مباراة بتروجت فى الدورى العام.

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ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلى فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بالدورى العام، والمرتقب إقامتها عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التى تختتم فى 19 يوليو المقبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة.