شكرا لقرائتكم الأهلى يخوض ودية بالتتش قبل معسكر إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى، على إقامة مباراة ودية للفريق باستاد التتش قبل السفر إلى إسبانيا لإقامة المعسكر الخارجى.

ومن المقرر أن يعود الأهلى للتدريبات مساء اليوم السبت، بعد انتهاء الراحة السلبية التى منحها الجهاز الفنى للاعبين عقب مباراة الإسماعيلى بالدورى بسبب توقف الدورى لإقامة بطولة أمم أفريقيا بمصر، حيث يبدأ المارد الأحمر اليوم الاستعداد لمباراتى المقاولون العرب والزمالك فى الدورى الممتاز المقرر لهما يومى 26 و30 يوليو المقبل.

ويسافر الأهلى إلى إسبانيا أوائل يوليو المقبل لخوض معسكر خارجى هناك لمدة أسبوعين يخوض خلاله الفريق 3 مباريات ودية.

ويخوض الأهلى فترة الإعداد بدون الرباعى الدولى، مروان محسن، أيمن أشرف، وليد سليمان ومحمد الشناوى لتواجدهم مع المنتخب فى أمم أفريقيا الحالية.