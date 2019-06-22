المقاولون يعسكر فى الإسكندرية استعدادا للأهلى...

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جدة - عمرو شويل اختار عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب مدينة الاسكندرية لاستضافة معسكر ذئاب الجبل استعداداً لمباراة الأهلى المؤجلة من الجولة 33 للدورى الممتاز، والمقرر إقامتها بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية التى تختتم فى 19 يوليو المقبل. ويباشر لاعبو المقاولون العرب تدريباتهم مساء اليوم السبت، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها ذئاب الجبل عقب مباراة بتروجت فى الدورى. ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة.

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