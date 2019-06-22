شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يوقع عقود المشاركة بالبطولة العربية 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع نادى الإسماعيلى عقود مشاركة الفريق الأول بمنافسات النسخة الجديدة للبطولة العربية، ومثل الدراويش المستشار محمد الكلية أمين الصندوق، أمين الصندوق. شهد التوقيع حضور أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة والعميد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وعدد من مسئولى الاتحاد العربى. وأعرب الكلية عن سعادته باختيار الإسماعيلى للعام الثانى على التوالى للمشاركة بمنافسات البطولة الأكبر فى الوطن العربى. شدد على أن حجم جماهيرية الفريق العربية فى الوطن العربى سوف تسهم فى اثراء البطولة.

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