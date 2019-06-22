شهاب عصام ومنة ناصر "الكبلز" الرابع فى الإسكواش...

جدة - عمرو شويل على خطى على فرج بطل العالم والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش وزوجته نور الطيب المصنفة الخامسة للسيدات، احتفل أمس شهاب عصام ومنه ناصر لاعبا الاسكواش بخطبتهما.

ويعتبر على فرج ونور الطيب هما الكابلز الأخير فى القفص الزجاجى بعد كريم درويش وانجى خيرالله، وكذلك رنيم الوليلى وطارق مؤمن، إلا أن خطبة شهاب ومنة تضيف ثنائى جديد لأبطال القفص الزجاجى.

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كان شهاب عصام قد توج مؤخراً ببطولة فيلادلفيا للاسكواش، وتقدر القيمة المادية لجوائز بطولة فيلادلفيا بـ 11 ألف دولار وهو ما يضعها بفئة البطولات البرونزية.