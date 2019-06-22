شكرا لقرائتكم كهربا: الصمت متعب.. لكنه أرقى وسيلة للرد على الكثير من الكلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب نادي الزمالك صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام. Advertisements وعلق كهربا على صورته قائلاً: الصمت متعب.. لكنه يبقى أرقى وسيلة للرد على الكثير من الكلام.

كهربا كان المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أعلن أنه سيتم تغريم الثلاثى كهربا وحمدى النقاز وحميد أحداد لاعبى الفريق غرامة قدرها 300 ألف جنيه عن الغياب يوم الاثنين الماضى وغرامة قدرها 100 ألف جنيه عن كل يوم، حيث استمر الثلاثى عن الغياب حتى الآن عن تدريبات الفريق، مشددا على أنه لن يرفع تلك الغرامات لأى سبب.

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