شكرا لقرائتكم يارا نعوم تدعم المنتخب الوطنى بقميص متعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت يارا نعوم زوجة عماد متعب نجم الأهلى ولمنتخب السابق عبر تويتر صورة لها وهى ترتدى تى شيرت عماد متعب والذى يحمل الرقم 10 وقت كان لاعبا فى صفوف الفراعنة، وكما أشادات بحفل افتتاح البطولة قائلة: "مصر تذهل العالم فى افتتاح امم أفريقيا 2019 " Egypt stuns the world as AFCON 2019 opens.

يارا نعوم وحرصت يارا نعوم على مساندة ودعم المنتخب أمام زيمبابوي فى بطولة أمم أفريقيا، والتى تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل . كما نشرت نعوم صور من حفل افتتاح البطولة، وكتبت "أطفالنا لن ينسوا هذا أنها أفضل ذكرى لهم". Advertisements

تويتة يارا نعوم وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية وتستمر حتى 24 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة . وفاز المنتخب أمس على زيمبابوى فى افتتاح البطولة بهدف دون رد أحرزه محمود تريزيجيه.

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