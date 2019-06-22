شكرا لقرائتكم توصية أهلاوية بضم حاوى الترسانة قبل الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دخل وليد فوزي صانع ألعاب نادي الترسانة دائرة المرشحين للانتقال لصفوف النادي الأهلي فى الموسم الجديد بعد طرح إسم اللاعب على مائدة مسئولو القلعة الحمراء عن طريق أحمد كشري نجم القلعة الحمراء الأسبق والمدير الفني السابق للشواكيش.
وأوصى كشرى مسئولو الأهلي بالتعاقد مع وليد فوزى لما يمتلكه من مهارات فنية بخلافه أنه صغير السن ومن مواليد 1997، لذا أوصى بضمه مع إمكانية إعارته لأحد أندية الدوري الممتاز لاكتساب المزيد من الخبارات خاصة بعدما أبدى أكثر من نادي رغبة فى ضم اللاعب على رأسهم الاتحاد السكندرى والجونة وسموحة والمقاصة وإنبى.
كما حذر كشرى من إمكانية انتقال لاعب الترسانة الشاب لصفوف الزمالك، لذا طلب مسئولو الأهلي بضرورة سرعة إتمام الصفقة.
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